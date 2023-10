Seba lanzó “atrevida” propuesta a Estefi tras su divorcio: “Yo la hubiese llevado a Dubai”

Unas vacaciones soñadas, joyas y hasta un auto le prometió Sebastián Ramírez a Estefanía Galeota durante la tarde de este lunes en Gran Hermano. Y es que la ex Miss Chile se tomó un tiempo para contarle al chico reality sobre su divorcio.

Pero, como era de esperar, Seba no dejó pasar la oportunidad y vio cómo sacar provecho del momento, así que no lo pensó dos veces y le lanzó una insólita propuesta: “Piénselo… le doy de aquí a la noche, de aquí a las ocho de la tarde”, aseguró.

Sin embargo, Estefi no se vio demasiado interesada en lo que Ramírez le decía. Y es que él no ha sido precisamente de las personas más confiables de la casa, o eso han dejado ver a los demás participantes con algunas de sus actitudes. Aunque lo dicho hacia la modelo parecía tener un aire más serio.

El divorcio de Estefi

“No fue un buen resultado (…) A ambos nos va mejor estando separados“, fue como comenzó contándole a Seba el principal argumento que habría desencadenado el cese de la convivencia.

“Yo nunca más le volví a hablar“, confesó la modelo, a lo que Ramírez consultó: “¿Se divorciaron con papeles y todo?”, pregunta a la que Estefi respondió con un “sí” bastante concreto y seguro, ya que ella se encargó de encaminar todo el trámite.

¿Cuál fue la propuesta de Seba?

Sin embargo, el ánimo se tornó más gracioso cuando Sebastián le preguntó sobre el lugar al que habría ido de luna de miel: “Pero cuéntemelo todo, a dónde la llevaron“, fue lo que dijo. E inmediatamente Estefi respondió, aunque un poco avergonzada: “A Viña (del Mar)”.

Y fue ahí que Seba se adueñó del momento: “Pero con qué hombre se casó… Yo la hubiese llevado a Dubai, lo mínimo… mínimo Dubai, sortija de $30 millones“, indicó como haciéndole una tentadora “oferta”. Aunque Estefi sólo lo miró y lanzó una risa: “Promete, promete…”.

“Yo estaba enamorada… Nunca he sido una mujer interesada, no me interesa. Con eso yo estaba feliz… Estuve feliz”, cerró.

Revisa el momento a continuación:

