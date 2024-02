“Estuve 14 días sin comer”: Raquel Argandoña reveló detalles de su recuperación tras cirugía

Raquel Argandoña reveló detalles de su recuperación, luego de su paso por la UCI y una cirugía abdominal, que generó preocupación entre sus seguidores.

La conductora de televisión vivió unos días difíciles tras presentar una obstrucción intestinal, mientras trabajaba en México.

Por esta razón debió adelantar su vuelta a Chile para ser internada en la UCI de la Clínica Alemana, para más tarde ser intervenida.

La recuperación de Raquel Argandoña

“No estoy muy estable. A veces me voy para el lado, de repente me pasa cuando me paro muy rápido”, comentó Argandoña en conversación con LUN.

Respecto a la alimentación que ha debido seguir luego de la intervención, la comunicadora reveló que ha tenido que seguir una dieta blanda, razón por la que ha bajado mucho de peso.

“Ahora estoy en 55 kilos, he bajado harto. Estuve 14 días sin comer, a puro suero“, expresó Argandoña en la entrevista.

En relación al dolor físico luego de la cirugía, la comunicadora afirmó que es soportable, pero que todavía no está completamente recuperada.

Sin embargo, a pesar de contar con 10 días más de reposo, la conductora de televisión decidió volver a las pantallas. “Yo no sirvo para estar en la casa sin hacer nada, no puedo”, aseguró la madre de Kel Calderón.

