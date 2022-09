“Estoy muy triste, realmente”: Mon Laferte se sinceró sobre el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida

La cantautora nacional Mon Laferte, quien entregó su apoyo a la opción Apruebo a través de redes sociales, se refirió al triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre.

“Estoy muy triste, realmente”, sinceró en entrevista con El Desconcierto, añadiendo que se enteró del resultado mientras se encontraba en medio de su gira por Europa. “Estaba viajando, yo había terminado un concierto y estaba en Europa y sentí una tristeza muy profunda”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que “estaba muy segura o demasiado entusiasta de que se iba a lograr y que íbamos a ser un gran ejemplo para el mundo con una Constitución que era muy adelantada para sus tiempos“.

“La veía bella, era el mundo que sueño para mi hijo, pero insisto, Chile tiene miedo. Yo nací durante la dictadura y no es tan fácil quitarse eso, que te decían «no puedes decir esto, no puedes hacer esto»”, añadió.

Asimismo, enfatizó que “me gustaría que Chile deje de estar tan polarizado y que de alguna manera podamos encontrarnos y coincidir en que queremos todos lo mejor para el país y que tenemos que crecer, todavía somos como niños chicos, pero ya estamos creciendo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mon laferte (@monlaferte)

“Nos han metido mucho miedo”

Consultada sobre su visión del país, la destacada artista viñamarina sostuvo que “contemplando a Chile, estando un poco afuera y un poco adentro, porque no vivo en Chile, pero siempre estoy, está mi familia, y puedo tener una mirada más de afuera, siento que nos han metido mucho miedo desde hace muchos años y nos han tratado como a un niño chiquito: «Esto no se dice, esto no se hace, esto no es correcto»”.

“Por ejemplo, que no se hable de la menstruación y que hoy sea un tema tabú y de escándalo, habla de un pensamiento muy infantil en donde hay cosas que no se pueden decir, muy católico“, dijo, haciendo alusión a su criticado mural en Valparaíso.

Si bien recalca que “no tengo nada en contra de la religión”, indica que esta postura conservadora “le ha hecho mucho daño a la humanidad, por ejemplo con estos temas: los cuerpos desnudos, la sangre, la regla. Siento que tenemos mucho de esto no solo como país, sino en Latinoamérica”.

“Ahora, que tengo un bebé, pienso qué diferencia de vida va a tener mi bebé, porque el mundo ha cambiado muchísimo desde que yo era niña. En mi época no se hablaba de estos temas, no se hablaba de la menstruación, de la sexualidad, había muchos temas muy tabú y siento que poco a poco ha cambiado pero nos falta todavía mucho”, puntualizó.

“Si el arte puede, de alguna manera, servir para generar esta conversación, creo que está bien, no es decorativo simplemente, sino que genera un debate y conversaciones y eso me parece muy interesante”, agregó.

Cabe mencionar que la autora de Tu Falta de Querer volverá el próximo 3 de noviembre a Chile, en el marco de su gira mundial que la tendrá de regreso en el Movistar Arena, cuyas entradas ya se encuentran agotadas.