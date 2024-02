“Estoy ocupada”: Eskarcita reveló que está “conociendo” a misterioso hombre

Eskarcita respondió a las bromas sobre una eventual relación amorosa con su ex compañero de Gran Hermano Chile Hans Valdés y aseguró que actualmente está conociendo a una persona.

“Estoy ocupada”, confesó Scarlette Gálvez en entrevista con el programa Un Día + conducido por Karol Lucero, luego que el ex animador de televisión le preguntara sobre su actual vínculo con Hans.

“Si no fue en el momento que iba a ser, no será afuera. Me humilló públicamente“, afirmó Gálvez.

Ante esto, Karol realizó una directa pregunta: “Si ahora te dice ‘¿qué vas a hacer para San Valentín? ¿te tinca hacer algo?'”. Luego, Eskarcita respondió entre risas que “olvidarte” y aseguró que hoy está “ocupada”.

El supuesto romance de Eskarcita

Las confesión de Eskarcita dejó sin palabras a los panelistas del programa. “¿Estás con pareja?”, preguntaron, a lo que ella señaló “no estoy pololeando”.

“¿Tu corazón está ocupado? ¿estás conociendo a alguien?”, insistió Karol Lucero, mientras que la ex participante de Gran Hermano contestó que “sí”.

“Somos amigos, nos estamos conociendo“, confesó después sobre el misterioso hombre.

Al leer los comentarios del chat, los panelistas habrían dado con el nombre de la persona que estaría conquistando a Scarlette. Se trataría de Lucas, camarógrafo del docureality de Eskarcita en YouTube.

Si bien no entregó mayores detalles al respecto, sí aseguró que “todo se ve en el docureality” y que el mencionado estará presente en el lanzamiento de su primera canción, donde también asistirán figuras del género urbano como Pablo Chill-E.

