El Spiderverse o universo del Hombre Araña, se ha tomado la pantalla grande con estrenos que remecen a los acérrimos fanáticos de Marvel. Venom: Let There Be Carnage ya está en cines, mientras que Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo mes, desatando curiosidades sobre la relación entre Peter Parker y sus antagonistas.

Pero una nueva cinta llegaría a aportar antecedentes a esta historia en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM), ya que Morbius será la próxima producción que revelará la trama detrás de este potente personaje famoso en los cómics de Spider Man, pero desconocido por quienes solo han visto las películas.

El estreno de Morbius está pactado para el 28 de enero de 2022, sin embargo, ya fue lanzado el tráiler oficial que entrega más detalles sobre su trama y la personificación de Jared Leto en este nuevo rol.

El filme de Marvel y Sony Pictures está dirigido por Daniel Espinosa, con un guión de Matt Sazama y Burk Sharpless, y es protagonizado por el también cantante que anteriormente incursionó en el mundo de héroes y villanos de la mano del Escuadrón Suicida (DC), interpretando al Wasón.

Según se da a conocer en este breve adelanto, Michael Morbius era un reconocido doctor que durante gran parte de su vida se dedicó a ayudar a otros que padecían su misma enfermedad.

Con el afán de descubrir más al respecto, se sometió a una situación que terminó por convertirlo en una especie de vampiro, con poderes sobrenaturales y sed de sangre. Algo que lo transformó en un ser completamente diferente, capaz de hacer daño y arrasar con lo que le rodea.

Previo a este tráiler, el actor indicó en un avance anterior que este papel ha sido “muy intenso a nivel físico”. Pero además sostuvo que “será interesante ver a dónde vamos a partir de aquí. La película abre un mundo de posibilidades“.

Hay que recordar que originalmente Morbius iba a ser estrenada en julio de 2020, antes de Spider-Man: No Way Home. Un antecedente necesario para comprender la relación entre ambos personajes o películas.

Puedes ver el tráiler de Morbius a continuación: