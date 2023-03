Acción y Kiefer Sutherland: Así es “Rabbit Hole: Juego de Mentiras”, la nueva adrenalínica serie de Paramount+

El próximo 27 de marzo, la plataforma Paramount+ estrenará la serie de acción y suspenso Rabbit Hole: Juego de Mentiras, protagonizada por el actor Kiefer Sutherland.

El intérprete de películas como Jóvenes Pistoleros o The Lost Boys encarnará a un maestro del engaño en el mundo del espionaje, quien es acusado de asesinato por poderosas voces capaces de influir y controlar poblaciones completas.

Las cosas se complican desde entonces y Sutherland comienza a darse cuenta de que está metido en un lío más grande de los que había tenido que enfrentar hasta ese momento.

Además del popular actor, Rabbit Hole presenta un elenco dinámico que incluye a Charles Dance (Game of Thrones) como dr. Ben Wilson, Meta Golding (Empire) como Hailey Winton, Enid Graham (Mare of Easttown) como Josephine, Jason Butler Harner (Ozark) como Valence, Walt Klink (The English) como The Intern y Rob Yang (Succession) como Edward Homm.

Pero eso no es todo, Sutherland participa como productor ejecutivo de Rabbit Hole junto con los escritores y directores John Requa y Glenn Ficarra (This Is Us, WeCrashed), Charlie Gogolak (The Sinner, WeCrashed), Suzan Bymel (Designated Survivor) y Hunt Baldwin (Longmire, The Closer).

Así que ya lo sabes, mantente atento para que este próximo lunes 27 de marzo no te pierdas el estreno de Rabbit Hole: Juego de Mentiras a través del servicio de streaming Paramount+.

Revisa el adelanto de Rabbit Hole acá: