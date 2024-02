De Selena Gomez a Gepe: Artistas chilenos e internacionales se toman un nuevo viernes de estrenos

Estrenos de artistas nacionales e internacionales se toma Ponle Oreja, la sección de recomendaciones musicales de CHV Noticias.

Desde los nuevos discos de Residente, MGMT y TWICE hasta los recientes sencillos de Selena Gomez, Gepe, Soulfia y Linkin Park forman parte del listado.

A continuación, 10 estrenos musicales que deberías escuchar:

Selena Gomez – Love On

Un himno pop inspirado en el tiempo que pasó en París. De esta forma, la cantante estadounidense volvió a la música de la mano de “Love On”, primer adelanto del álbum que sucederá a su elogiado disco Rare (2020).

Residente – Las letras ya no importan (Disco)

Seis largos años tuvieron que pasar para que el ex Calle 13 retornara con su segundo disco en solitario, un trabajo precedido por las altas expectativas en el que muestra su lado más introspectivo, pero sin dejar de lado los potenciales éxitos, con una lista de colaboradores de lujo: Vico C, Rauw Alejandro, Christian Nodal, Busta Rhymes, entre otros.

MGMT – Loss of Life (Disco)

A más de una década de su irrupción en el mapa indie con hits como “Kids” o “Time to Pretend”, el dúo estadounidense mantiene su vigencia con una nueva y estimulante colección de temas, donde los límites del pop se pierden con notables piezas como “People In The Streets”, “Bubblebum Dog” y “Dancing In Babylon” (junto a Chris de Christine and the Queens).

Gepe – Paloma (ft. Belencha)

Cerrando un período de silencio, y en medio de su gira veraniega, Daniel Riveros dio inicio a su nueva etapa con el primer single de su próximo disco, en el que retoma los sonidos andinos, junto a elementos del pop y el afrobeat. El tema cuenta con la colaboración de su entrañable compañera, la folclorista Claudia “Belencha” Mena.

Cami – Qué bueno que llegaste (ft. Bronko Yotte)

Camila Gallardo dejó atrás las canciones melosas y entró de lleno a una nueva etapa en su carrera musical, donde priman los sonidos electrónicos y experimentales. Siguiendo la línea de su último EP “ANNA Vol1. Los Amantes” (2023), la cantautora sorprendió esta semana con una inédita colaboración con el rapero chileno Bronko Yotte.

Soulfía – Si vuelvo a caer

Las giras, la constante producción de singles, los videos y todo lo que rodea ser parte del panorama del pop nacional, son razones de sobra para sentir un peso sobre los hombros. Tras un intenso año, Soulfía baja un cambio y explora los problemas de salud mental en un nuevo single, donde lo urbano se cruza con el pop y el flamenco. El lanzamiento cuenta con su propio video, a cargo de la directora Camila Grandi.

Linkin Park – Friendly Fire

La icónica banda estadounidense estrenó una canción inédita, que cuenta con la voz de su fallecido vocalista Chester Bennington. El tema fue grabado y pensado para los tiempos de One More Light, último trabajo discográfico del grupo antes del triste deceso del cantante en 2017.

Vlntna B – Love It

La cantante antofagasta estrenó el primer single de su próximo mixtape, una canción romántica que traslada las melodías del reggaetón hacia una intensa historia de seducción.

Ak4:20, Kidd Voodoo – Bebé

El cantante talquino Bastián D’Amonte, más conocido como Ak4:20, se unió por primera vez al talentoso Kidd Voodoo en un reggaetón pegajoso y sensual. El tema fue producido por Lampi y Leojahbeats.

TWICE – With YOU-th (EP)

El grupo K-pop lanzó su esperado EP, compuesto por seis canciones entre las que destacan los sencillos I Got You y One Spark. Respecto a este últimos, también estrenaron su M/V que sigue los pasos de las integrantes mientras viajan a través de un ascensor.

