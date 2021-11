Entramos al último fin de semana de noviembre y los artistas quieren terminar el mes sorprendiendo con sus nuevos singles para cerrar el penúltimo mes del año. Entre este jueves en la noche y el viernes en la madrugada, músicos de los más diversos géneros sacaron videoclips, singles y hasta incluso un EP, en el caso de la chilena Denise Rosenthal.

A continuación, haremos un repaso por algunas de las pistas más atractivas de esta jornada, transitando por baladas, el pop y por supuesto, la infaltable música urbana, que ha ganado bastante terreno a nivel continental durante este último año.

Ricardo Arjona – Penthouse

Una nueva canción del álbum negro del guatemalteco. Penthouse viene, al igual que los temas anteriores, con una nutrida orquestación, incluyendo harmónica, un virtuoso acompañamiento de piano y la presencia de talentosas coristas. Nuevamente, los músicos desde el estudio aparecen en blanco y negro. Una melodía y una letra al más puro estilo del Arjona de sus primeros discos.

Carlos Rivera dueto con Miguel Bosé – Versión de Nada Particular

A dos voces, con sofisticados arreglos de cuerdas y un videoclip teatral. Así llegó a las plataformas el dueto del mexicano Carlos Rivera con el reconocido vocalista Miguel Bosé. “Verlo cantar e interpretar me inspiraba como no tienen idea. Era como si lo viera hacer una fotografía con cada movimiento que hacía”, fue lo que declaró el mexicano en relación a esta producción.

Bad Gyal – Nueva York

La reina de la música urbana, Bad Gyal, recientemente ha finalizado su gira ‘Bad Gyal Sound System’, donde recorrió gran parte de España, y junto con ello, hoy nos presenta su nuevo hit: Nueva York (Tot*). Esta canción hasta este jueves inédita, sus fans ya habían podido escucharla en parte, a través de algunos adelantos que ha revelado la artista en sus conciertos recientes.

Denise Rosenthal – Una Navidad sin Nieve (EP)

Durante la tarde de este jueves, la cantautora nacional Denise Rosnethal presentó su nuevo EP navideño que consta de 4 canciones, los clásicos All I Want For Christmas, versionada en español, versión en español, Noche en Paz, Navidad, Navidad, y un villancico con un dejo folclórico escrito por ella misma y que da nombre trabajo discográfico, Una Navidad Sin Nieve. “La música siempre reúne y sana. En mi casa, las navidades eran LA instancia en el año donde nos reuníamos tod@s. Mis padres separados, mis hermanos, sus parejas, mis abuelos. Es una fiesta de unión, y no hay mejor regalo que ese, el amor”, señaló la chilena.

Mariel Mariel – La Morena

El tercer estreno del año de Mariel Mariel llegó a entregar un nuevo adelanto de su próximo disco de estudio, titulado La Batalla. La Morena es el encuentro de una mujer con el respeto hacia su vida, sus decisiones, independencia. En el video, la chilena independiente se relaja y canta en susurro, entremedio de una espesa vegetación . “Divaga… saborea el momento y recita como una oración suave una invitación a que te encantes con tu propia belleza y te dejes llevar por los rayos del sol”, expresó.

Kali Uchis con Ozuna – Another day in America

Kali Uchis se une a Ozuna en Another Day In America, sencillo que será el tema principal del musical que será llevado a la pantalla grande por el famoso director Steven Spielberg: West Side Story. El track es una de las canciones más conocidas de dicho musical, que originalmente fue interpretada por Rita Moreno. En esta oportunidad, se refresca con sonidos actuales pegados al pop y R&B, con arreglos electrónicos que dan una sonido moderno a una línea melódica retro.