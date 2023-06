De iCarly a Drag Race México: Los imperdibles estrenos que llegan a Paramount+ en junio

Llega junio y con ello una nueva montaña de estrenos en Paramount+, plataforma de streaming en la que encontrarán títulos imperdibles para disfrutar.

Entre los nuevos programas que llegan se destaca el esperado reality Drag Race México, cuyo objetivo es encontrar a la nueva superestrella drag del país.

Pero eso no es todo, porque también se suma la segunda temporada de Queen of the Universe, donde las reinas de todo el mundo mostrarán su talento en una competencia de canto.

Y todavía hay más: la nueva temporada de iCarly; y el universo Star Trek tiene una nueva entrega con Star Trek: Strange New World.

A continuación, el lista completo con el contenido destacado de junio:

Queen of the Universe — reality, nueva temporada

Disponible a partir del 3 junio.

Queen of the Universe trae drag queens de todo el mundo para luchar en una competencia de canto en vivo para todas las edades.

Drag Race México — nuevo reality

Disponible a partir del 22 de junio.

Drag Race México busca a la mejor superestrella drag a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora.

Star Trek: Strange New World — serie, nueva temporada

Disponible a partir del 15 de junio.

En la nueva temporada de Star Trek: Strange New World, la tripulación del U.S.S. Enterprise, bajo el mando del capitán Christopher Pike, se enfrenta a desafíos cada vez más peligrosos, explora territorios inexplorados y se encuentra con nuevas formas de vida y civilizaciones.

La tripulación también se embarcará en viajes personales que seguirán poniendo a prueba su determinación y redefiniendo sus destinos. Enfrentando a amigos y enemigos nuevos y familiares, sus aventuras se desarrollarán de maneras sorprendentes nunca antes vistas en ninguna serie de Star Trek.

iCarly — serie, nueva temporada

Disponible a partir del 15 de junio.

Ser adulto sigue siendo complicado para Carly y sus amigos, ya que redefine su amistad con Freddie, Spencer busca volver a sus raíces y el reencuentro de Harper con un viejo rival conduce a un desenlace inesperado.

Luz Negra — película

Disponible a partir del 24 de junio.

Travis Block es un agente del gobierno que acepta su oscuro pasado. Cuando descubre un complot dirigido a ciudadanos estadounidenses, Block se encuentra en la mira del director del FBI que una vez ayudó a proteger.

Fever Pitch: La batalla de la liga premier — documental

Disponible a partir del 16 de junio.

La historia de la Premier League contada por sus estrellas. La liga más popular del mundo se revoluciona con la llegada de inversores internacionales y propietarios multimillonarios.

Margaux — película

Disponible a partir del 30 de junio.

Un grupo de amigos de la universidad alquila una casa inteligente para pasar un fin de semana de fiesta. Más tarde, comienzan a darse cuenta de que Margaux, el sistema de IA súper avanzado de la casa, tiene diseños siniestros para ellos.

Obsesión desconocida — película

Disponible a partir del 8 de junio.

Sigue a una joven pareja que realiza un viaje de mochileros por el noroeste del Pacífico y se enfrenta a eventos siniestros que los llevan a darse cuenta de que el lugar no es lo que parece.

PAW Patrol — animación, nuevo episodio

Disponible a partir del 17 de junio.

PAW Patrol es una serie preescolar de acción y aventuras generada por computadora protagonizada por un grupo de seis cachorros heroicos liderados por un niño de 10 años experto en tecnología llamado Ryder.

