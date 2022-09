Etienne Bobenrieth habla de su quiebre con la actriz Emilia Noguera: “Somos súper buenos amigos”

Etienne Bobenrieth estuvo invitado en el reciente capítulo del programa Pero Con Respeto, de Chilevisión, donde habló por primera vez en extenso sobre su quiebre con la actriz Emilia Noguera.

El actor mantuvo una relación de 10 años con Noguera, de la cual nacieron sus hijas Mila, de 10 años, y Santina, de seis.

En conversación con Julio César Rodríguez, el artista afirmó que “estamos separados hace tres años y puedo decir que felizmente separado“.

“Nos llevamos súper bien, somos súper buenos amigos. No fue una terminada por un hecho terrible ni nada, simplemente dejó de funcionar la cosa como pareja, pero seguimos funcionando bien como padres”, indicó.

En ese sentido, recalcó que la hija de Héctor Noguera “no es una ex, es la mamá de mis niñas y tendré que relacionarme con ella toda la vida (…) Es una conexión importante, no es cualquier ex“.

“Es una relación para siempre y hay que tratar de mantenerla, no la puedes evitar. Cuando se trata de los niños uno tiene que decidir de a dos“, enfatizó el intérprete.

En la misma entrevista, Bobenrieth detalló que se conoció con la madre de sus hijas en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Sin embargo, en ese tiempo, cada uno tenía su respectiva pareja.

Años más tarde, se reencontraron cuando el actor se encontraba viajando con la compañía Teatrocinema.