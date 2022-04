Actriz de Euphoria cuenta su experiencia con numerosos “Sugar Daddies” y afirma estar saliendo con 10 personas

La actriz Chloe Cherry saltó a la fama tras incorporarse a la segunda temporada de la popular serie Euphoria luego de ser descubierta por el director de la franquicia en redes sociales.

Esta semana Cherry participó en el podcast The Viall Files de Nick Viall, en donde dio detalles sobre su vida privada y principalmente amorosa.

En primera parte, dijo que está “soltera pero conociendo gente” y que actualmente está saliendo con 10 personas, afirmando que le gusta porque así “no tiene que pedirle demasiado a cada una”.

“Creo que es la mejor forma de tener citas”, dijo, añadiendo que también “ha sido muy positivo para ayudarme a darme cuenta de lo que quiero y no quiero de otro”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chloe Cherry (@perfect_angelgirl)

En esta misma línea, Cherry admitió que tuvo varias relaciones con “sugar daddies”, un término que se refiere a hombres (típicamente mayores y ricos) que le entregan recursos económicos y regalos a una chica o chico más joven a cambio de su compañía.

“Tener un sugar daddy me enseñó a qué nivel debo aceptar que me traten. Nunca volvería a aceptar a un chico que no quiere cuidar de mí o que no sea caballeroso”, declaró. “¿Por qué tendría que aceptar menos cuando sé que hay más en otro lado? Sé que hay más personas que me tratarían mejor”.

De la misma forma, declaró que ya no busca una relación de ese tipo por lo que no mantiene una así actualmente y no planea que ocurra de nuevo.

Puedes ver el capítulo completo aquí