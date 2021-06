La periodista y conductora española Eva Gómez participó en el último capítulo de Podemos Hablar de Chilevisón, en donde relató la crisis personal que atraviesa actualmente tras llevar cerca de dos años sin un trabajo estable en el marco de la pandemia.

Al respecto, la otrora animadora del Festival de Viña dijo que “no sólo he tenido una situación económica difícil, sino que también de cabeza, anímica. Trabajo desde los 13 años y no recuerdo haber estado parada nunca. En los últimos dos años he trabajado dos semanas, que fue en el canal vecino en un programa estelar y que lo cortaron justamente por la pandemia”.

Lee también: “Los más brígidos del lugar”: Leo Rey cambió la letra a sus canciones más famosas para motivar a los votantes

“Entonces mi crisis, además de económica, ha tenido que ver un montón con una crisis personal de sentir que tengo dudas de lo que hago, de cómo lo hago, de qué tan bien lo hice, de para dónde voy, del por qué no he podido reinventarme, que ha sido un duelo conmigo misma porque soy súper cabezona y trato de sacar las cosas a como de lugar. Y no lo he logrado hacer”, indicó.

En la misma línea, Gómez aseguró que “me he preguntado cómo puede ser que tengo un piano entero lleno de teclas y solamente toco dos teclas, que son las comunicaciones. Y después de mucha pelea y crisis conmigo, y viendo que los ahorros que me han acompañado porque siempre mis padres me enseñaron el valor del guardar, porque el que guarda siempre encuentra, decía mi papá, y gracias a eso llevo viviendo estos dos años. Pero además de eso he descubierto que no solo no sé si puedo tocar otra tecla, sino que no la quiero tocar”.

Lee también: Alfredo Castro fue premiado en España con especial dedicatoria a la Convención Constitucional

“Lo mío son las comunicaciones, entonces hoy estoy dándole vueltas a cómo hacer cosas que tengan que ver con el bolsillo y con el alma”, reveló.