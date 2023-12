Eva Gómez lanzó tajante respuesta a desubicada crítica por usar bikini: “Ya eres muy mayor”

Eva Gómez no dejó pasar los desubicados comentarios que una seguidora le publicó en su cuenta de Instagram: La criticó por usar bikini.

Eva Gómez aprovechó de las altas temperaturas para disfrutar de una tarde de piscina vistiendo un conjunto de dos piezas. Sin embargo, su fotografía generó diversas reacciones entre sus seguidores.

¿Qué le escribieron a Eva Gómez?

“¿Cuál es la idea? Ya eres muy mayor“, le escribió una mujer en su cuenta de Instagram a la comunicadora.

Indignada por aquel calificativo, la comunicadora respondió: “¿Entonces no puedo tener calor, ponerme en biquini, bañarme, sacarme fotos o tener Instagram? ¿O ninguna de las anteriores? No sé porque te contesto“.

“La verdad es que no sé si me da pena o sorpresa que alguien se meta a mi Instagram y, como tu bien dices, con la edad que tengo me diga que debo o no hacer”, se descargó la periodista.

En ese aspecto, la comunicadora aprovechó la instancia para enviarle un consejo: “Vive feliz y deja al resto. Si no tienes nada bueno que aportar es mejor mantenerse al margen. No me veas, no me sigas etc. nadie te obliga“.

Ante aquella respuesta, fueron muchos de sus seguidores quienes la apoyaron y le recomendaron que no se desgastara contestando mensajes de odio que reciba en redes sociales.

“Te juro que no puede dejar de sorprenderme, pero como bien dices la que puede puede y la que no tira mala onda por Instagram”, concluyó Gómez.

