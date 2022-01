Camilo y Evaluna se han transformado en una pareja bastante comentada no solo por su música, sino que por su relación que muestran a través de redes sociales y que para muchos es de ensueño. Por lo mismo, sus seguidores y seguidoras festejaron el anuncio del embarazo de la actriz, lo que según reveló, no fue tan fácil. Incluso era algo que parecía imposible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna)

Lee también: “Es una joya”: Mon Laferte estrenó concierto en Tiny Desk luciendo su embarazo

La artista relató esta particular situación en su vida durante su podcast En la sala with Evaluna. En uno de los capítulos, tuvo como invitados a una pareja de pastores de su iglesia, Rich y DawnCheré Wilkerson, instancia que utilizaron para dar cuenta sobre su relación con Dios y la fe en momentos cruciales de sus vidas.

Según dijo Evaluna, los médicos le habían dicho que era imposible que se convirtiera en madre por una serie de motivos asociados a su salud.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, confesó la actriz de Club 57.

Pero este panorama cambió luego de intentar por un tiempo en quedar embarazada, lo que finalmente tuvo un resultado positivo y casi milagroso, ya que ahora la pareja espera la llegada de su primer hijo, Índigo.

Evaluna destacó que “me encanta que suceda al tiempo en que tiene que suceder. Y Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”. Asimismo, dijo entre risas que “todavía soy como un bebé, así que no sé qué va a pasar”.

Lee también: En honor a su nombre: Marcianeke publicó la particular torta con la que celebró su cumpleaños

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna)

Dentro de todo este proceso, la cantante enfatizó que lo principal en todo este camino fue su conexión con la religión, permitiendo mantener la esperanza de que pese al diagnóstico de los médicos, podría convertirse en madre.

“Es realmente genial poder compartir esto con la gente, porque muchas personas están luchando con esto, no solo con la infertilidad, sino con la espera. Creo que la espera es lo más complicado de entender”, cerró la artista.