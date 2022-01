Evaluna Montaner, a pocos meses de dar a luz, preocupó a sus seguidores y seguidoras luego de publicar un video en que se observa a su esposo, Camilo, curando una herida que se hizo en la pierna.

Un suceso que es relevante, considerando el avanzado estado de su embarazo de seis meses de gestación y que cualquier complicación en su salud podría afectar a su guagua Índigo.

Sin embargo, afortunadamente todo se trató de un susto.

“Hoy me caí y Camilo me cuida”, fue lo que escribió la actriz y cantante junto al registro, recibiendo miles de comentarios que preguntaban acerca del bienestar de su bebé.

Incluso Natti Natasha, quien hace poco tiempo se convirtió en madre, le dejó un cariñoso mensaje: “Que te mejores pronto. Cuídate mucho”, dijo.

Pero horas más tarde, y para calmar a sus fans, la pareja volvió a compartir una imagen de ellos celebrando su nueva adquisición: Un sofá.

Se trata de un bien inmueble necesario para establecerse en su nuevo hogar, el que mostraron en el video de la canción Vida de rico.

El diagnóstico previo a su embarazo

Cabe recordar que hace algunas semanas, Evaluna reveló en su podcast En la sala with Evaluna, que sus médicos le habían advertido que era prácticamente imposible que se convirtiera en madre alguna vez.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, confesó la actriz de Club 57.

Sin embargo, no dio su brazo a torcer y logró burlar este diagnóstico luego de intentar por un tiempo en quedar embarazada, lo que finalmente tuvo un resultado positivo y casi milagroso.

“Es realmente genial poder compartir esto con la gente, porque muchas personas están luchando con esto, no solo con la infertilidad, sino con la espera. Creo que la espera es lo más complicado de entender”, cerró la artista.