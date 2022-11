Ex chica reality Mila Correa sorprende a sus seguidores con feliz noticia: “Vencí el cáncer”

Fue en octubre de 2020 cuando Mila Correa, ex chica reality, recibió un inesperado diagnóstico que le dio un giro en 180° a su vida.

Según ella misma contó a través de redes sociales, y luego de someterse a diversos exámenes, se pudo confirmar su padecimiento de cáncer de mama. Desde entonces debió seguir un tratamiento que incluyó quimioterapia y otros cuidados.

La brasileña de 35 años, quien se hizo conocida en Amor a Prueba (2014), contó en 2021 LUN que desde que se enteró de esta noticia, “he llorado dos veces (…) Cuando me hicieron la biopsia y cuando me entregaron los resultados”.

Sin embargo, “me prometí no soltar ni una lágrima más por esta enfermedad. Puedo llorar hasta porque me corté un dedo, pero no por el cáncer, es darle mucho poder. Y yo saldré victoriosa de esto“, dijo.

Dicha determinación, finalmente, se volvió en realidad. Luego de sufrir severas complicaciones al contagiarse de COVID-19 mientras continuaba con su lucha contra el cáncer, Mila compartió una feliz noticia con sus seguidores en Instagram.

Según dijo en una publicación, fue dada de alta de la enfermedad. Mediante un emotivo video, la ex chica reality mostró además el momento en que anunció este acontecimiento con los asistentes a la reciente celebración de su cumpleaños.

“Siempre he sido una persona de mucha fe, siempre he sido perseverante y por más que los inicios no hayan sido fáciles , nunca me permití descer” (sic), comenzó escribiendo.

“No sabía en cuánto tiempo sería, pero siempre tuve certeza que los planes de diosito en mi vida eran aún mayores. Con mis ojitos llenos de emoción y mi garganta muy apretada, quiero decirles: YO VENCÍ EL CÁNCER“, reveló, desatando una serie de positivas reacciones en redes sociales.

Mira su publicación acá: