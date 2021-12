El ex chico reality, Nicolás Yunge, dejó atrás su vida en Chile y hace un tiempo se encuentra viviendo en la ciudad de Liverpool, Inglaterra.

No obstante, recientemente mediante una publicación en su cuenta de Instagram, preocupó a sus seguidores tras revelar un complicado estado de salud. El recordado participante del docureality “Perla” contó que tras realizarse una endoscopía, los médicos le encontraron un tumor.

Incluso en horas de la presente jornada, Nicolás actualizó la información de su complicado estado y agradeció el apoyo recibido por parte de sus cercanos y de quienes lo siguen en redes sociales.

Lee también: “Soy de la vieja escuela”: Zion comparte video de Boric cantando Tu Príncipe y las redes estallan

“Primero que todo agradecer desde mi corazón todos los mensajes que me han llegado, a su debido tiempo los leeré y responderé. Cuando me hicieron la endoscopia y sacaron el pólipo no sabían que era y sí, era un tumor. Hoy tuve una charla con especialista, me hicieron exámenes y me van a hospitalizar después de año nuevo para ver que no hayan más tumores y que fue removido completamente”, contó.

“No tengo ganas de grabar historias y no debería haber compartido ayer la mía, pero en mi histeria y soledad lo quise compartir con ustedes, espero que respeten este momento delicado de salud, les agradezco nuevamente todos sus mensajes.

“Muchas gracias y cuando me sienta bien volveré a grabar lo que sea. Les deseo a todos una muy feliz navidad junto a sus seres queridos“, sentenció.