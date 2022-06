Transmitió todo por Instagram: Ex esposo de Britney Spears irrumpió en su boda y la policía intervino

La vida de Britney Spears continúa siendo objeto de atención, incluso para quienes fueron parte de su pasado. Esto quedó demostrado durante este jueves, luego que el ex esposo de la artista, Jason Alexander, intentara colarse a su boda.

Lo anterior fue dado a conocer por el medio TMZ, quienes reportaron que la ceremonia se vio interrumpida por la presencia de quien fuera el primer esposo de la intérprete de Oops!… I Did It Again.

Inclusive, el hombre transmitió su llegada al evento a través de un en vivo de Instagram, donde se pudo observar el momento en que se acercó a la seguridad asegurando que había sido invitado por Britney.

En ese instante, el sujeto argumentó que se trataba de su primera y única esposa, y que en caso de que no lo dejaran entrar, iba a inmiscuirse en la boda como fuera necesario. Posteriormente, la imagen se congeló.

Esta situación, según indicó el portal citado, provocó la presencia de los oficiales del Departamento del Sheriff del Condado de Ventura en el lugar, a fin de detener esta intrusión.

Cabe recordar que Jason Alexander y Britney contrajeron matrimonio en enero de 2004 en Las Vegas, pero su unión solo duró 55 horas, ya que luego pidieron la nulidad del mismo.

Asimismo, Alexander mostró su respaldo a la artista durante el juicio que la llevó a enfrentarse a su padre por la tutoría que él ejercía en ese entonces. Fue parte del movimiento #FreeBritney e incluso asistió a un mitin que se reunió al frente del juzgado en Los Ángeles en agosto de 2020.

Finalmente, y con esta noticia, se confirmó que la estrella del pop se casó este 9 de junio con su pareja, Sam Asghari. El comienzo de su relación se remonta al 2016, cuando se conocieron en el set musical de Britney para Slumber Party, y desde entonces surgió el amor que los mantiene unidos hasta hoy.