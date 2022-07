“Estamos contigo”: Ex integrantes de Yingo solidarizan con coreógrafo Jaime Nahum tras brutal golpiza

Durante la madrugada de este lunes, el reconocido coreógrafo Jaime Nahum sufrió una brutal agresión en el sector de Bellas Artes, en la comuna de Santiago Centro.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, Nahum relató lo sucedido. “Estábamos muy aturdidos, perdí el conocimiento, me quebraron la nariz, ahora tengo un problema en los riñones, no entendíamos nada”, contó.

Tras el ataque, los agresores denunciaron al bailarín ante Carabineros por haber cometido un asalto. Cuando consultaron por qué fueron detenidos, relató que “nos dijeron que estábamos detenidos porque una persona hizo una denuncia por robo con intimidación y me señalaba a mí como el autor del robo y a mi amigo (Diego Hernández) como acompañante”.

“Estoy preso en mi casa, me pegaron, me robaron, me sacaron la ropa. No tengo plata, ni documentos, ni celular. Estoy en mi casa, preso, con lesiones graves que no puedo solucionar, porque no puedo salir, estoy con arresto domiciliario total”, agregó, reiterando su inocencia.

Luego de darse a conocer este caso, figuras del espectáculo han solidarizado con el agredido. Dentro de ellos se encuentran Iván Cabrera y Valentina Roth, ambos ex integrantes del programa juvenil Yingo, donde Nahum trabajó como coreógrafo del elenco.

Por una parte, Cabrera compartió en sus historias de Instagram un tuit escrito por un amigo del bailarín. “Amigo querido, estamos contigo! Esto no puede quedar así”, señaló en la publicación, además incluyó el hashtag #JaimeNahumJusticia.

Roth en tanto, utilizó la misma plataforma para expresar su solidaridad con la víctima. “Jaime fue mi coreógrafo en Yingo”, partió diciendo en sus stories.

Además, agregó “qué m… le pasa a Chile. La CTM justicia para Jaime Nahum”.

Revisa las publicaciones acá: