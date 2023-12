¿Cómo murió Canserbero? El escabroso relato de su ex mánager tras confesar el asesinato del rapero

Con un estremecedor relato de los hechos, Natalia Améstica, ex mánager de Tirone González (Canserbero), este martes entregó a la Fiscalía venezolana los detalles sobre cómo concretó el asesinato del rapero.

Las declaraciones surgen a poco más de un mes de que el Ministerio Público de Venezuela reabriera el caso para establecer las reales causas sobre la enigmática muerte de Tirone y el esposo de Améstica, Carlos Molnar, en 2015.

Según el relato de la mujer, la primera acción para concretar el crimen fue cuando les dio de beber té con alpram (conocido como Alprazolam en Chile) para adormecer a Carlos y a Tirone.

“Dicho evento de produjo después de yo haber adulterado un té que preparé con 0.5 de alepram para que tomaran”, confesó.

Pasaron pocos minutos para que su marido, que estaba bajo los efectos de la sustancia, se acercara débilmente a Natalia, siendo ese momento en el que la mujer atentó contra la vida del que también era mejor amigo de Canserbero.

“Al momento me fui a la cocina a preparar mi cena, y en ese momento llega Carlos, mi pareja, para conversar pero cuando me di cuenta que ya estaba somnoliento, lo ataqué con tres puñaladas: una por el cuello, otra por la espalda y otra por el brazo”.

“Le causé dos puñaladas en su costado”

Una vez concretado el asesinato de Carlos, Natalia salió de la cocina para dar muerte a sangre fría a Canserbero.”Cuando salgo ahí me consigo con Tairon, quien estaba dormido por efecto de las pastillas y fue cuando le causé dos puñaladas en su costado”.

Tras los hechos, la mujer decidió llamar a su hermano, quien llegó con tres funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) para arreglar y hacer parecer un suicidio-homicidio la escena del crimen.

“Sin saber qué hacer, recurrí a mi hermano Guillermo para que me ayudara en ese momento (…) A las 11 de la noche llega mi hermano acompañado de tres personas, quienes son los que nos ayudan a terminar de modificar la escena y terminan de apuñalar a Carlos“, detalló.

Los funcionarios ordenaron lanzar el cuerpo de Canserbero

Minutos después, por instrucción de los mimos funcionarios, Natalia y Guillermo lanzaron el cuerpo del rapero durante la madrugada para que pareciera un suicidio.

“Y nos indican que es lo que tenemos que hacer con el cuerpo de Tirone , el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las 05:00 de la mañana. En ese momento mi hermano se retira, yo me baño y busco ayuda con los vecinos”.

Finalmente para no dejar sospechas, el personal ordena nuevamente a Natalia a impregnarse los pies de sangre de Carlos y pisar hacia la ventana para que se pudiera evidenciar un supuesto suicidio.

“A la mañana, llega mi hermano con los funcionarios donde yo me encontraba, en casa de los vecinos, me piden que me vaya, que me dirija al departamento para que con pies descalzos los machara con la sangre de Carlos y hiciera unas pisadas con dirección hacia la ventana“.

Posteriormente, la autora del asesinato aseguró que fue llevada a tomar las declaraciones correspondientes, donde evadió toda responsabilidad de lo ocurrido.

#EnVideo📹| Declaraciones por parte de los hermanos Natalia y Guillermo Améstica, tras cometer el asesinato del músico venezolano Canserbero. 🎥VTV#EUVzla #ElUniversal pic.twitter.com/Ugf4Oc3dnE — El Universal (@ElUniversal) December 26, 2023

Síguenos en