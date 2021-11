Diversas reacciones en redes sociales generó una ex integrante del programa juvenil Mekano, tras revelar su preferencia presidencial de cara a las elecciones de este domingo 21 de noviembre.

Se trata de Rosemarie Dietz, quien en medio del último debate presidencial entregó su opinión sobre su abanderado: José Antonio Kast.

“Como quieren tratar de cagar a Kast… Qué risa cómo lo quieren bajar… Pero no podrán… Es un hombre claro y leal en sus decisiones y clarísimo como piensa. No entiendo qué es lo que no entienden…”, escribió en una de sus stories de Instagram.

Su comentario generó críticas en la red social, por lo que la ex bailarina respondió: “No porque sea una mina pública me tengo que quedar callada con los comentarios de mala leche y más aún, falta de respeto… Todo porque no voto por otro candidato”. “Tengo derecho a pensar y a opinar distinto… Si me insultas y me trates mal, bloquead@ al toque y punto… Por lo mismo, vamos Kast, no aguanto la gente ordinaria”, añadió.

Más tarde, Dietz grabó un video donde explicó que “si yo quiero votar por Kast, votaré por Kast. Les guste o no les guste”.

En esa línea, llamó a que las personas “den sus opiniones sin maltratar, sin criticar con violencia. Creo que el mundo está demasiado malo y con mucha rabia”.

“Salga o no salga Kast, me da mucho de que pensar toda la gente con mucha rabia en sus corazones. Solo le pediré a diosito que los ayuden y que les de amor y paz en sus vidas”, cerró en stories.