Antonella Muñoz, ex pareja de Iván Cabrera, desmintió sus declaraciones en las que aseguraba que el bailarín la agredió sexualmente.

A través de dos videos publicados en su cuenta de Instagram, Muñoz ofreció disculpas públicas a Cabrera “por todo el daño que he ocasionado a él, a su familia, y por sobre todas las cosas quiero ofrecerle disculpas públicas a sus hijos por dañar la honra de su padre”.

“Desmiento todo lo que dije, él jamás abusó de mí, jamás me obligó a nada”, escribió la mujer. En ese sentido, indicó que cayó en los excesos de drogas y tuvo un cuadro de estrés. “Dije cosas que no son reales y asumo las consecuencias”, manifestó.

“Él jamás me violó, jamás me obligó a consumir drogas (…) Iván nunca me obligó a estar con otras personas. Asumo todo lo que dije (…) la farándula chilena lo único que busca es hacer daño y dañarme a mí, a mi familia, a Iván, su reputación. Asumo mi error. Tengo 29 años, soy muy mujercita y lo que sí tengo son cojones, pantalones para asumir todo mi error”, declaró.

Cabe recalcar que, hasta el momento, el bailarín no se ha referido a las disculpas públicas que entregó su ex pareja.

View this post on Instagram A post shared by Antonella Mareco🧿🌛🔮🌜🕉 (@antonellamarecobjj)

Muñoz había denunciado públicamente a Cabrera en una conversación en vivo, transmitida por Instagram, con la periodista Cecilia Gutiérrez. En aquella instancia, dijo que su ex pareja era un “psicópata”, lo acusó de drogarla, mantener relaciones sexuales sin consentimiento y haber recibido videos íntimos de Gala Caldirola, ex pareja de Iván.