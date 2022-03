Hace unos meses se hizo pública la ruptura de Paulo Londra con su pareja, Rocío Moreno, quienes estaban juntos desde los 17 años, cuando eran compañeros de colegio y mucho antes de que el cantante iniciara su carrera musical.

Rocío quedó embarazada al tiempo después y, ahora, con un bebé recién nacido, rompió el silenció tras el termino de su relación con el intérprete de “Cuando te besé”.

“Las cosas no terminaron bien. No te puedo decir el por qué. Naturalice cosas que a mí me hacían mal, que me lastimaban y no me gustaban”, aseguró este sábado la joven, al referirse por primera vez al tema con el programa televisivo LAM de Argentina.

La influencer también comentó que el momento más álgido para ella fue cuando se enteró por redes sociales que su pareja no estaba en el país y se había ido a Estados Unidos sin previo aviso.

“En ese momento estaba con una nena de un año y cinco meses, y embarazada por segunda vez. Llevé sola el embarazo, si no hubiese sido por mi familia y por mis amigos hubiera estado más sola todavía”, señaló Rocío en la entrevista.

Asimismo, explicó que el problema no solo recaía en Paulo, sino que también con su familia, quienes no tenían una buena relación con ella. “Él no es el que está atrás de esto, es el padre el que se encarga de todo”, quien además hizo “comentarios innecesarios y fuera de lugar” sobre Rocío.

Finalmente, la joven madre dice que no ha sido fácil sobrellevar la separación, más aún si se trata de sus hijas, pero asegura que gracias a ellas ha podido seguir avanzando. “Es ver a las nenas y sentir que sí se puede”, concluyó.