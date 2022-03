El ex participante de Yo Soy Chile, Claudio Álvarez, quien sorprendió en la competencia con su imitación de Salvatore Adamo, se ha sometido a un drástico cambio físico en el último tiempo para parecerse aún más al cantante ítalo-belga.

Álvarez reveló que ha bajado cerca de 25 kilos en un periodo de cuatro meses. “Mi baja de peso ha sido evidente. Partí en septiembre y en cuatro meses bajé como 25 kilos. Lo hubiera querido cuando estaba en el programa y lo logré ahora. Lo conseguí por un tema alimenticio, me ordené con las comidas y con los horarios”, contó al medio Página 7.

El artista también habló sobre el régimen de alimentos que debe seguir para alcanzar este peso. “Tomo un batido en la mañana en base a frutas y varias cosas naturales: una manzana verde, una cucharada de chía, de miel, de vinagre, una porción limón, agua y una zanahoria. Todo eso se bate y eso te lo tomas en ayunas”, indicó.

Además, dijo que para el almuerzo come “la típica ensalidita” y bajó el consumo de los carbohidratos y el azúcar. Todo esto acompañado de una rutina básica de ejercicios. “Hago 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche, nada más que eso. Y una vez a la semana estoy con preparador físico, que me ha sacado el jugo. Pero no es más de 40 minutos”, aclaró.

Respecto a este cambio, el doble de Salvatore Adamo señaló que se encuentra “súper feliz” y que le “ha hecho muy bien”. “Me ha permitido bajar unas tallas y ahora me siento más cercano a Adamo. Además por un tema de salud, más allá de lo estético, que también ayuda. Ha sido efectivo, potente… me ha activado”, confesó.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete ha evidenciado su baja de peso causando el asombro de sus seguidores.

