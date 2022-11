Ex participante de Pasapalabra criticó paso de Leandro Penna por el programa: Lo comparó con una bolsa de basura

Luis Medel, ex participante de Pasapalabra, se lanzó con todo contra Leandro Penna tras su comentada participación en el programa transmitido este miércoles.

Es que el argentino participó en el equipo de Felipe Gamboa junto a la periodista de CHV Noticias Karina Álvarez, para ayudar al chileno a sumar puntos en la competencia.

Sin embargo, no fue mucho lo que pudo aportar, ya que se equivocó en varias de sus respuestas e incluso hubo algunas que desconocía, por lo que casi no sumó segundos para su capitán.

Su comentada participación fue ampliamente comentada en redes sociales, donde los usuarios cuestionaron su aporte en el espacio.

Leandro penna literal…. No me cae mal pero por dios que perjudica a los concursantes, no es para estos concursos. Me río al verlo pero me da lata que perjudica a los chicos … Que terrible 😂 #pasapalabramundial pic.twitter.com/DNGH7fH4aH — Andromina (@Andromina5) November 9, 2022

A los comentarios de los televidentes se sumó Medel, ex participante de Pasapalabra y quien también tuvo a Penna en su equipo en alguna oportunidad.

A través de su cuenta de Twitter, el chileno lanzó una dura crítica al ex chico reality.

“Leandro Penna, en cierta ocasión que le tuve como ‘ayudante’, creo que no me aportó siquiera lo que es 1 segundo en ninguna de las pruebas”, indicó.

“Siempre que sale el tema a colación, digo que entre tener una bolsa de basura y a él al lado, no hay mucha diferencia”, añadió.

Posteriormente, Medel borró su tuit y compartió una publicación pidiendo disculpas: “Me excedí, la forma de expresarme no estuvo bien. Doy las disculpas del caso”.

Sin embargo, indicó que “el fondo de lo escrito anteriormente lo mantengo. Es sumamente frustrante que a alguien que hace un esfuerzo extraordinario en busca de cumplir un sueño le toque alguien que no te ayuda casi nada, tenga una actitud de total indiferencia al resultado y encima lo vuelve a hacer con otro participante”.

“A veces pasa que no es el mejor día, no se tiene concentración, o bien te puedes poner nervioso y equivocarte, a todos nos puede pasar, pero cuando ves que no es esa la actitud, sino que a la otra parte no le importa nada si te va bien o mal… eso es lo que molesta”, cerró.