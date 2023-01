Ex participantes de The Voice se reencontraron en live: Pablo Rojas y Clara Müller revivieron icónica batalla

Durante la tarde de este lunes, ex participantes del programa The Voice Chile se reencontraron en un dinámico live en que interactuaron con sus seguidores y cantaron en vivo.

Nicolás Ruiz, Clara Müller, Enzo Ferrada, Gabriela Arcos, Alessia Traverso y el ganador de la temporada 2022, Pablo Rojas, fueron parte del primer capítulo “Sala de Ensayo”, nuevo espacio digital de Chilevisión transmitido a través de Instagram.

“Fue más terrible salir que estar (…) Como que tienes que lidiar con un montón de cosas y soltar. Si tú me preguntas, no sé si he soltado completamente The Voice, de hecho volver a la sala de ensayo es raro“, señaló Ferrada.

Los jóvenes no solo interpretaron temas que presentaron durante su paso por el espacio de talentos, sino que también aprovecharon la instancia para mostrar composiciones de su autoría.

Por ejemplo, Ruiz cantó Chela con limón; Arcos hizo lo propio con El Humo y Rojas interpretó Cargar el peso, su primer sencillo tras coronarse como triunfador de The Voice Chile.

Revivieron icónica batalla

Una de las canciones más pedidas durante el live fue Hallelujah, tema original de Leonard Cohen que fue la canción con que Pablo Rojas y Clara Müller realizaron su recordada batalla.

Recordemos que la interpretación de ambos artistas se ganó los aplausos del jurado integrado por Gente de Zona, Cami, Beto Cuevas y Yuri. Los elogios traspasaron la pantalla, ya que el video de esta batalla acumula más de cinco millones de reproducciones en YouTube.

“Me emocioné mucho. De hecho, sigo como media tocada, llegaron a una fibra muy sensible. Sin duda, una de las batallas más especiales del programa“, señaló Cami en ese entonces.

A más de seis meses de aquella emisión, Pablo y Clara obedecieron la voz del público y revivieron la icónica batalla.

Cabe mencionar que “Sala de Ensayo” tendrá un nuevo capítulo durante la próxima semana, donde los ex integrantes de The Voice Chile volverán a compartir con los usuarios a través de la música y sus divertidas conversaciones.