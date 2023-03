“Las mujeres nos tenemos que ayudar”: Ex de Piqué se refirió por primera vez a la ruptura del español y Shakira

Mucho se ha hablado de la polémica ruptura de la relación amorosa entre Shakira y Gerard Piqué, que anunciaron en junio de 2022 . Sin embargo, quien no se había referido públicamente al tema era Núria Tomás, pareja anterior del ex futbolista.

La empresaria y actriz mantuvo una sólida relación con Piqué durante cerca de año y medio, pero llegó a su fin en 2010, luego de que conociera a la cantante.

Tras el quiebre, Tomás había evitado referirse con detalle al tema, algo que cambió hace unos días en un evento en Madrid, donde periodistas le preguntaron nuevamente cuál era su postura.

“Increíble que sigan nombrándome por ese tema después de tantos años”, comenzó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Núria Tomás (@nuria_tomas)

En la breve entrevista, Núria Tomás mantuvo su tono prudente cuando fue consultada por el comportamiento de la intérprete de Hips Don’t Lie.

“Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle“, dijo al medio Europa Press.

Sin embargo, también empatizó con ella y señaló que puede entender por qué la oriunda de Barranquilla hace lo que hace. “No te puedo decir nada, pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar a una”, afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Núria Tomás (@nuria_tomas)

Actualmente, Tomás mantiene una relación con August Puig Bosch, padre de sus dos hijos y con quien pronto contraerá matrimonio. Además, su carrera va en ascenso debido al éxito con su firma The Social Hub.

Por lo mismo, no tiene interés en opinar sobre la vida de su ex pareja y lo dejó en claro en Madrid. “No he hablado nunca de él y no lo voy a hacer ahora”, cerró.