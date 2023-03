Ex polola de Karol Lucero arremete con todo contra el animador: “Me da mucha frustración este tipo de hombres”

Karol Lucero, quien se mantiene alejado del mundo televisión, anunció en agosto pasado su compromiso con su pareja Fran Virgilio, luego de una especial petición de mano en París, Francia.

Si bien la fecha del matrimonio sería en la época de primavera-verano de este año, en las últimas horas apareció una acusación en contra del ex animador que impactó a las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo Yadranka Tomič, ex pareja del ex conductor de Yingo, subió una historia en que dejó entrever que Lucero aún le escribe mensajes pese a su compromiso con Virgilio.

Tomič expuso a sus seguidores una serie de supuestos mensajes que ha recibido de parte de Karol, mediante la clásica bandeja de preguntas.

“Hola… te acuerdas de mí”, “a veces veo tus stories” y “si sabes quién soy mándame un DM con un emoticón a mi cuenta personal”, fueron algunos comentarios que habría enviado la ex figura televisiva.

Sumado a lo anterior, la joven escribió un texto en que rechazaba las supuestas acciones de su ex pololo. “Qué personaje más triste. Anda a casarte! Ya tienes la fecha lista. Que maal. Amiga date cuenta”, afirmó.

“Me da mucha frustración”

Luego de la acusación, Yadranka Tomič utilizó nuevamente sus redes sociales para aclarar sus dichos en contra de Karol Lucero. “Este personaje hace mucho tiempo está mirando mis historias, pero eso da lo mismo, porque ver una historia no es nada malo”, partió diciendo.

“El día que hice este tema de las preguntas, este personaje miró mis historias desde su cuenta oficial, pasaron como cinco minutos y me habla (…) Cómo lo digo, me habla desde una cuenta secundaria que antes ocupaba su rostro, después la usó para una rifa de un auto“, dijo.

En ese sentido, aseguró que “me dejaba unas pistas en que hablaba de mi sobrino y esto es muy privado, ya que él conoció a mi sobrino cuando tenía como 3 o 4 años. Lamentablemente, me da lata que meta a mi familia, que me diga que ‘por favor, le prometa por mi sobrino que sea discreta’ y que ‘por favor, que esto no se haga público'”.

Según la modelo, el ex animador la habría invitado en varias ocasiones a tener una “aventura”, a lo cual ella se negó. “Siempre le decía ‘por qué no me escribes desde tu cuenta oficial’ y me decía ‘es que tengo miedo, tú sabes que tengo pareja'”, afirmó.

“No sé qué piensa este personaje, que le voy a aceptar una salida, vernos, estar piola, callada. Más encima se va a casar, o sea, dos dedos de frente. No voy a meterme en una relación. Me molestó mucho la situación”, agregó.

Asimismo, denunció que “hace años atrás, él mismo habló para que me despidieran en un trabajo. Entonces, me molesta que este personaje cierra las puertas a una persona hace años atrás y ahora vuelve como si nada, casi pensando que soy una mina para el rato. Me da mucha frustración este tipo de hombres“.

En una siguiente publicación, Tomic señaló que Lucero le habría pedido disculpas por “malas acciones” del pasado. “Yo no puedo disculpar a una persona tan cara de raja”, apuntó.

Finalmente, la influencer respondió a una historia que subió Karol en la cual hablaba sobre las “fake news”. Ante esto, la joven publicó una captura que comprueba que el conductor ha visto sus historias desde su cuenta verificada de Instagram.

Revisa las declaraciones acá: