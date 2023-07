Ex polola de Seba Ramírez cuenta en qué quedó su relación tras ingreso a GH: “Soy muy open mind”

Camila Campos, ex polola de Seba Ramírez | Foto: Instagram

Gran revuelo causó un video publicado recientemente en redes sociales por Camila Campos, periodista y ex pareja de Sebastián Ramírez, donde aparecían a los besos con el jugador de Gran Hermano Chile en medio de un viaje.

A través de su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 147 mil seguidores, Campos publicó el registro que recopila distintos momentos junto al productor de eventos. “Saludos de vuelta”, escribió en la descripción.

La pieza audiovisual, publicada originalmente en enero de este año en Instagram, muestra una romántica escapada a Brasil. “Y un día me dijo que estaba todo listo para empezar juntos el 2023”, señaló la comunicadora en ese entonces.

¿En qué está la relación con el chico reality?

El video compartido por Campos desató reacciones entre los seguidores del reality show de Chilevisión, especialmente de Constanza Capelli, quien está teniendo una intensa relación con Ramírez.

En conversación con LUN, la periodista rompió el silencio sobre la relación que mantuvo con Seba, la cual se extendió por cerca de tres años y tuvo su fin poco antes del ingreso de él a la casa-estudio.

“La relación no estaba en su mejor momento”, confesó Camila, pero admitió que quedaron “en la mejor de las ondas” tras el quiebre. “Tal como Sebastián contó en el primer día de su participación en el reality, nosotros pololeamos dos años y las niñas se sorprendieron”, dijo.

“Sebastián va a jugar y ya es el segundo reality donde rompe los protocolos, en el sentido de que en Gran Hermano no podían entrar personas conocidas. Pero a él lo llaman para eso, para ser el alma de la fiesta, para jugar a ser el picarón, el jote“, agregó.

Pese a lo anterior, la ex pareja del jugador sostuvo que “él acepta, hace su trabajo y aquí estoy yo deseándole lo mejor y respetando su decisión. Le deseo que la rompa y que haga todo lo que tiene que hacer“.

Respecto a Constanza, aseguró que “es una conocida de él, yo la alcalcé a saludar un par de veces en fiestas, en ese tipo de ambientes, y creo que ella me mandó saludos”.

“Yo trabajé en televisión, hice de todo y sé cómo es el cuento. Sé que todos los personajes jugan un rol y el del Seba es súper conocido, evidente, obvio. Él va al ataque, al choque y yo entiendo cómo funciona la televisión por dentro”, complementó.

Asimismo, aseguró que no se hace drama al ver a su ex pareja cerca de Capelli: “Como mujer, yo soy muy open mind, muy comprensiva, no soy tan cuática, y eso mezclado con lo que sé de televisión, es perfecto”.

