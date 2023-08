“Me tiraron a la calle”: Ex participante de The Voice denuncia brutal golpiza en discoteque de Valdivia

Paulo Zieballe, cantante chileno y semifinalista de The Voice Chile, denunció en redes sociales que fue víctima de una golpiza en un club nocturno en Valdivia, en la Región de Los Ríos.

“Me sacaron arrastrando y a patadas”, dijo el artista en sus historias de Instagram, quien acusa a los guardias del recinto de haberlo agredido cuando intentaba buscar a su esposa.

En la misma publicación, detalló que “bajé al baño y, cuando quise subir a buscar a mi esposa que me estaba esperando arriba, los guardias no me dejaron pasar“.

“Insistí y les expliqué que solo iba a buscar a mi esposa para salir juntos, porque no quería que saliera sola a la calle a las 5 am”, agregó.

No obstante, su insistencia habría provocado la molestia de los funcionarios de seguridad. “No encontraron nada mejor que sacarme de la manera más violenta posible, a patadas y manotazos, mientras me arrastraban, y literal me tiraron a la calle”, aseveró.

“No estaba molestando a nadie, no le falté el respeto a nadie, no era un curao jugoso. Solo quería ir a buscar a mi esposa, que me estaba esperando para irnos juntos“, complementó.

Acciones legales contra el club nocturno

En las últimas horas, el cantante interpuso una denuncia ante la Fiscalía tras no recibir una respuesta por parte del Club Berlín de Valdivia.

“No tenía ninguna ganas de hacer lo que hice ahora, que fue denunciarlos. También me di cuenta que habían muchas personas que pasaron por lo mismo“, aseguró en la misma red social.

En ese sentido, aseguró que “como esperé, lo mínimo que podría haber pasado era que me hablaran y me pidieran disculpas, pero como no lo hicieron. Tomé las acciones legales pertinentes para que ahora la ley y la Fiscalía se haga cargo de esto”.

“No quiero que se vean terceras personas afectadas, ya sea garzones, bartenders o DJ, mi denuncia sólo está enfocada en el personal de seguridad de la disco Berlín“, aclaró.

