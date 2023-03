Ex pareja de Gary Medel lo acusa de echar de la casa a sus hijos y revela cuánto le paga por pensión alimenticia

Un nuevo escándalo remece al mundo del fútbol. Y es que a través de redes sociales ha crecido la viralización de una complicada situación que estarían viviendo los hijos y la ex pareja de Gary Medel a causa de la conducta del futbolista.

Mediante su cuenta de Instagram, Alejandra Henríquez acusó que el Pitbull “echó de su propia casa” a los dos hijos que tienen en común. “Hicieron mierda a mis hijos!!! Su propio papá Gary Medel los echó de su propia casa, casa que una vez él les regaló para Navidad. Ver a mis hijos sufrir de esta manera me parte el alma”, comienza el fuerte comunicado de la mujer.

“Su propio padre que dice amarlos y darles todo el afecto, atención y dedicación, cosa que no fue así. Me callé por varios años ahora ya no callaré porque se metieron con mis hijos”, cierra el primer texto.

Luego, subió otra imagen con sus descargos que dice: “De verdad colapsé. Tuve a mis hijos gemelos a los 14 años, era una pendeja pero jamás abandoné a mis hijos. Es fácil decir ‘yo he criado desde lejos’, pero estar ahí en las enfermedades, en las tristezas, en los peores momentos, la pasamos solos”, continuó.

Y cerró la publicación contando que “dejé de estudiar, me estaba graduando de 8vo básico cuando quedé embarazada y con mucho esfuerzo saqué mi enseñanza media con ellos en la nocturna”.

La pensión

Por otra parte, Alejandra Henríquez también publicó fotografías de cuánto le aportaría el defensa nacional de pensión alimenticia por sus hijos. “$600.000 de pensión por niño”, escribió la ex pareja del futbolista.

Junto con revelar ese monto, subió una storie con una captura de pantalla de una transferencia que le hizo Gary Medel por una suma de $1.200.000.

Hasta el momento, Medel no se ha referido a las acusaciones y en redes sociales sociales como Twitter, este conflicto ha escalado hasta llegar a estar en tendencia por las críticas de los internautas.

Reacciones:

600 lucas por hijo paga de pensión el miserable de Gary Medel. Un tipo que gana más de 100 millones de pesos al mes. Bueno, qué se puede esperar de ese hueón, si dejó botada otra hija en Chile y públicamente no existe. — Paula (@cabrademierda) March 11, 2023

La mamá de los gemelos está funando al gary medel por penca pic.twitter.com/fdvix809dl — Ampi (@ampiciliina) March 11, 2023

Los q están defendiendo a Gary Medel porque según sus 1.200.000 es harta plata.

Si gente, para sueldos como nosotros es harta plata, pero la pensión se calcula según lo q gana la parte q no vive con el niño … Es una caga de plata para el sueldo millonario q debe tener Medel. — Freen cásate conmigo 🤞❤️ (@freenmiamoor) March 11, 2023