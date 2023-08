¿Quería sacarle celos a Coni? Sebastián desclasificó el verdadero motivo de su cercanía con Trini

Sebastián Ramírez se sometió a las preguntas del panel de Gran Hermano Chile, luego de presentar su renuncia al reality show. El productor de eventos fue consultado sobre su cuestionada cercanía con Trinidad Cerda, pese a la molestia que esto generaba en Constanza Capelli, con quien mantuvo una intensa relación. “¿No jugabas a molestar a Coni?”, le preguntó Julio César Rodríguez, a lo que el ex jugador reconoció que “en la prueba de los piquitos, le puse un poco más porque yo me divierto (…) No sé si serán celos o le tenía un poco de rabia a la Trini, yo no caché. Era una cosa entre ellas y ni siquiera era yo, lo hacía para que se riera también”.