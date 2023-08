“Te quiero mucho”: La insólita explicación de Trini por voto legado a Rubén en Gran Hermano

Un tanto sorpresivo fue el voto legado que dejó Trinidad luego de su eliminación de Gran Hermano Chile, ya que lejos de dárselo a las jugadoras con quien tuvo más conflictos dentro del reality, el elegido finalmente fue Rubén.

En su mensaje, la tripulante de cabina dijo lo siguiente: “Voy a elegir a Rubén. Te quiero mucho, Rubén, pero necesito que confíes en mi. No es un legado negativo, es un legado positivo. Ustedes van a entenderme”.

Por su parte, el participante mencionado se tomó bastante bien las palabras de su ex compañera, aunque quedó un poco confundido.

“No sé cómo lo puedo entender, pero a lo mejor buscaba más confianza de mi… siempre fui neutro, pero no entiendo la verdad“, confesó el ex carabinero. Pese a eso, enfatizó en que “el cariño hacia ella no se me va a ir”.

Coni también decidió referirse a este mensaje, apuntando a una supuesta estrategia, ya que “ellos eran súper cercanos y no se me ocurre otra razón”.

Finalmente, Trini se encargó de aclarar este críptico voto legado durante su participación en el react de Gran Hermano Chile junto a Claudio Michaux.

Según dijo, esto estuvo motivado debido a que en las constantes ocasiones en que Jennifer y Constanza han estado en placa, siempre son salvadas por el público. Pero eso no es todo.

“El voto positivo, en el fondo fue porque dije ‘Rubén, te quiero mucho, confía en mi…’. Por eso fue positivo, porque dije te quiero“, señaló entre risas.

Mira el momento a continuación:

Síguenos en