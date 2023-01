Alison Mandel contó el difícil momento que atravesó con su hijo por delicado trastorno

La reconocida comediante Alison Mandel publicó un video en redes sociales donde relató la complicada situación familiar que ha vivido junto a su pareja, Pedro Ruminot, durante los últimos tres años.

La comediante compartió vía Instagram la delicada condición que sufre su hijo Baltazar, quien tiene trastorno severo del sueño, el que le impide dormir más de 45 minutos, provocando que el pequeño se despierte alrededor de 10 veces durante la noche.

“El Balti tiene trastorno severo del sueño, lo que significa que solo duerme 45 minutos y se despierta“, comentó Mandel.

Los padres de Baltazar buscaron diferentes métodos y estrategias para que conciliara el sueño.

Es por eso que la actriz consultó a diferentes especialistas, quienes no supieron entregarle una solución definitiva: “Consultamos con neurólogos infantiles, a médicos antroposóficos (…) pero nada funcionó. Él solo dormía 45 minutos y me decían ‘ya va a madurar'”.

Ante la ausencia de respuestas científicas, sinceraron que recurrieron a la religión y a establecer rituales antes de acostarse, pero nada de lo anterior logró que el pequeño mejorara su calidad de sueño.

Dificultades en su vida

El trastorno del niño afectó directamente en el diario vivir de la pareja de figuras públicas. La actriz contó que tuvo que rechazar diferentes trabajos para dedicarse completamente a la situación de Baltazar, mientras que Pedro tuvo que abandonar sus estudios, intercambiando el cuidado del niño para que Alison pudiera descansar durante las mañanas.

“Pedro tuvo que congelar su carrera porque si no lo veía en las mañanas, yo no podía dormir y descansar, y eso era injusto y perjudicial. Yo tuve que rechazar múltiples trabajos y aplazar mi vida laboral, porque mi mente y cuerpo no me acompañan”, sostuvo Mandel en la publicación.

Milagro navideño

Tras los complicados años y con la llegada de la Navidad, Alison mencionó que la familia tuvo un “milagro navideño”, dado a que el pequeño Baltazar le solicitó a su madre dormir solo durante esa noche: “Al principio me angustié, porque llevo mucho tiempo pegada a él. Pero le di mi besito de buenas noches, hicimos nuestro ritual como siempre y, (…) de un momento a otro, durmió toda la noche”.

También te recomiendo que consultes neurólogos infantiles y hagas los exámenes correspondientes para descartas patologías asociadas.

Con esto, la actriz entregó una serie de consejos para madres y padres que estén viviendo una situación similar, recomendando que consulten con neurólogos infantiles y que realicen todos los exámenes necesarios para descartar otras patologías.

Finalmente, Mandel cerró agradeciendo a todas las personas que la apoyaron, agregando que ahora “aquí estamos, Mamá e hijo, creciendo”.