Habla Ezra Miller tras acusaciones de maltratos y abusos: Reconoce tener “complejos problemas de salud mental”

(EFE) – El actor estadounidense Ezra Miller, de 29 años, famoso por interpretar al superhéroe The Flash en el universo de DC Cómics y que en los últimos meses ha acumulado denuncias de abusos y maltrato, ha reconocido tener “complejos problemas de salud mental”.

“Tras atravesar una época de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo”, dijo en una declaración escrita publicada por la revista Variety.

“Quiero disculparme ante cualquiera a quien haya podido alarmar o molestar con mi comportamiento. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para poder regresar a una fase de mi vida sana, segura y productiva“, añade.

El actor que se dio a conocer por películas independientes como The Perks of Being a Wallflower o We Need to Talk About Kevin, saltó a los titulares por causas ajenas a su trabajo primera vez en abril de 2020, cuando se difundió un video en el que se le veía agarrando del cuello y tirando al suelo a una admiradora que se acercó a bailar con él en un bar en Reikiavik.

En marzo de este año fue arrestado en Hawai por alteración del orden y acoso en un bar y recientemente fue acusado de robo y allanamiento de morada en Vermont por llevarse unas botellas de una vivienda en ausencia de sus propietarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Variety (@variety)

Más alarmante fue la denuncia de una madre que lo acusaba de manipular y retener a su hija de 18 años en su casa y de otra mujer de Massachusets que consiguió una orden de alejamiento contra el actor por amenazas y por haber actuado de manera inapropiada con su hijo de 12 años.

Además, el pasado 23 de junio la revista Rolling Stone publicó que en su finca de Vermont vivía una madre con tres niños rodeados de armas; se trataba de una mujer de 25 años de Hawai que aseguraba huir de una relación violenta, mientras que el padre denunció a Miller por haberse llevado a sus hijos.

Todas estas denuncias han supuesto un problema para Warner, que tiene pendiente de estreno, en principio para el 23 de junio de 2023, la película The Flash, protagonizada por Miller.