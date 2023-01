De Valdebenito a Kramer: Fabrizio Copano es aplaudido por colegas tras su rutina en late de James Corden

El comediante chileno Fabrizio Copano hizo su debut en la televisión estadounidense con una hilarante rutina en uno de los programas de televisión más famosos de ese país, The Late Late Show with James Corden.

La presentación de stand-up comedy se concretó durante la noche del jueves y fue recientemente publicada en plataformas digitales, permitiendo que el público nacional pueda revisar y opinar al respecto.

Durante su participación, el ex Club de la Comedia mostró un fluido inglés y evidenció en más de una ocasión su país de origen: Chile.

La rutina incluyó referencias al presidente Gabriel Boric, a quien calificó como su “amigo”, e ironizó con la apropiación de los estadounidenses sobre el concepto “americano”, indicando que América es un continente y no un país.

The very funny @fabriziocopano has the best reason why dads shouldn't be friends with their kids 🎤 pic.twitter.com/heIXRQlVO8

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) January 20, 2023