Fabrizio Copano desveló tensa conversación con Gonzalo Valenzuela tras Viña: “Me pegó fuerte en el pecho”

Una llamativa anécdota contó el comediante nacional Fabrizio Copano, esto luego de que triunfara en el reciente Festival de Viña del Mar en el que se llevó las gaviotas de plata y oro.

A casi dos meses de su exitosa rutina, el humorista desclasificó una conversación que tuvo con el actor Gonzalo Valenzuela, quien fue una de sus “víctimas” esa noche.

A través de un video subido a YouTube en el que reacciona a su presentación, el ex integrante de El Club de la Comedia dialogó con el artista durante una fiesta que se hizo un par de horas después.

Copano narró que “estábamos haciendo una celebración o una fiestita en un local de Viña. Estábamos todos bien, felices y tomando copete, pero de repente llega Gonzalo Valenzuela”.

“Ojo con las cosas que dices”

El comediante señaló que Valenzuela “me felicitó de una manera extraña. Puede ser (por) las copas a esa hora que eran las 4:00, pero me dijo: ‘Buena’ y me pegó como fuerte (en el pecho)”.

“Quizás es su forma de ser, porque yo no lo conozco. (Pensé) que me estaba pasando rollos y no es que esté enojado, sino que así él felicita”, agregó.

Copano admitió que, hasta ese momento, creyó que todo era “buena onda”, aunque el actor continuó al decirle: “Te fue la raja. Te felicito, pero igual me huevi… y todo”.

“Yo le dije que eras buen actor. Y él (me replica): ‘No soy hué…’. Ahí como que (creí) que esto no era buena onda. Es difícil de leer al maestro. Es complicado”, añadió el humorista.

El triunfador del Festival sostuvo que la situación no se quedó ahí y que Valenzuela le recordó el chiste de Pailita. “Ojo con las cosas que dices en los chistes porque el de Pailita no me gustó. Hay una personita ahí que se puede sentir dañada”, indicó.

La conversación culminó luego de que Copano le recalcara que “me quiero ir, estoy con las personas con las cuales estoy celebrando. Ya estamos, entendí que tenía un mensaje de paz y solidaridad”.