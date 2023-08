Fabrizio Copano fue interrumpido en medio de chiste por una fan: “Sácate una selfie, pero no se hace eso…”

El fin de semana recién pasado, el humorista nacional Fabrizio Copano realizó dos exitosas presentaciones en el Teatro Caopulicán. Sin embargo, vivió un incómodo momento que se viralizó en las redes sociales.

Mientras llevaba a cabo su rutina en el recinto ubicado en el centro de Santiago que logró llenar los dos días, el comediante fue interrumpido por una fanática, quien se levantó de su asiento para pedirle una foto.

¿Qué pasó con Fabrizio Copano en su show?

Luego de interrumpir el chiste, Copano, desconcertado, le respondió al decirle que “¿cómo me vas a pedir una foto ahora?”, desatando el abucheo por parte del público que disfrutaba el show.

“Es que no funciona así, hay otras personas acá, no sé si te diste cuenta, estoy a la mitad de un chiste. ¿Puede ser… nunca?, continuó el humorista de 34 años de manera irónica.

“Sácate una selfie, pero no se hace eso…”, continuó mientras se escuchaban los gritos de los presentes. “Esta es mi personalidad: No quería que lo hiciera, pero la dejé igual. Ni siquiera se quedó al final del espectáculo”, añadió.

Tras eso, la mujer se fue y Copano bromeó al “llamar” a seguridad: “Cero respeto con el artista chileno”.

“Esa hueá a Shakira no se la hace nadie, ¿no? ¿Por qué le di una foto igual? ¿Por qué hice esa hueá’? Fue para no sentirme mal y me siento peor ahora porque siento que los traicioné a ustedes por ayudar a una hueona que se fue”, expresó.

Mira el momento aquí:

