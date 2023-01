Fabrizio Copano reveló especial mensaje que recibió del pdte. Boric tras su show en late de James Corden

El pasado jueves, el comediante chileno Fabrizio Copano hizo su debut en la televisión estadounidense con una hilarante rutina en uno de los programas de televisión más famosos de ese país: The Late Late Show with James Corden.

“Fue una experiencia inolvidable. Gracias a mi hermosa familia, mis managers, mi hermano, James Corden y su equipo y a todos los que me apoyan en mi carrera desde La Florida, Chile, hasta Nueva York“, dijo Copano tras su aplaudida actuación.

Al comienzo de su rutina, el humorista mostró un fluido inglés y evidenció su país de origen: Chile. “Sí, soy de Chile y estuve hace algunas semanas allá porque un amigo mío se convirtió en presidente“, partió diciendo, haciendo referencia al presidente Gabriel Boric.

“Es el primer presidente millennial. Tiene 36 años y no creo que sea una buena idea. Probablemente renuncie después de un mes porque le dará mucha ansiedad… dirá ‘quiero viajar primero’”, bromeó.

“Es una buena persona, me invitó a su investidura y fue divertido, pero un poco raro para mí porque no voté por él. No sé si concuerdan conmigo, pero no puedes votar por un amigo, es muy raro porque sabes mucho. No puedo votar por alguien que dibujó un pene en mi frente cuando tenía 16 años“, sentenció.

The very funny @fabriziocopano has the best reason why dads shouldn't be friends with their kids 🎤 pic.twitter.com/heIXRQlVO8 — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) January 20, 2023

Respuesta del pdte. Gabriel Boric

Fabrizio Copano ya se encuentra en Chile para realizar una serie de presentaciones, entre las cuales se contempla su regreso al Festival de Viña del Mar. Fue en ese contexto que, en conversación con Canal 13, reveló el especial mensaje que recibió del mandatario.

“Tengo una buena relación con él. Me parece un tipo muy simpático, pero me pasó en este caso que exageré con el fin de sacar risas”, aclaró el comediante sobre su relación con la autoridad.

En ese sentido, reveló que durante la jornada del domingo el presidente se contactó con él para felicitarlo por su rutina. “Ayer me mandó un mensaje, me dijo que lo vio el fin de semana y se rio mucho”.

“Me puso algo así como ‘felicitaciones compadre. Sigue así’, fue muy buena onda”, detalló el humorista.