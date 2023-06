¡Creció la familia! Fabrizio Copano anuncia que se convirtió en padre de mellizos en Estados Unidos

Un gran momento familiar y profesional es el que vive el comediante chileno Fabrizio Copano, quien anunció que se convirtió en padre de mellizos con su esposa, la estadounidense Cristina Garza.

La noticia la dio a conocer en el reciente capítulo de su podcast Escápate de tu casa, donde manifestó que “la gente no sabe na’, han pasado demasiadas hue…”.

“Les cuento al tiro: tuve hijos. Y en plural, porque nacieron dos, nacieron los mellis”, señaló el humorista, quien incluso grabó el programa con dos pulseras hospitalarias en uno de sus brazos.

“No es que esté loco o me escapé de la rehabilitación, sino que me dieron dos (pulseras), una por cada guagua. Te los leen como en la puerta para que cachen que no te robes las guaguas. Ahora tengo guaguas para regalar“, señaló entre risas.

En el mismo espacio, reconoció que “estoy un poco cansado, porque anoche fue el parto. Salió todo bien, estuvo todo tranquilo. Lo que sí, siempre es complejo nacer porque es mucho trabajo. Es demasiado cuático”.

“Fue emocionante, muy bonito. Me llegaron muchos mensajes de amigos, de toda la familia y claro, de aquí devuelta al hospital a dormir ahí”, agregó el ex Club de la Comedia.

Cabe recordar que, con seis meses de embarazo, Cristina Garza acompañó al comediante en su aplaudido regreso al Festival de Viña del Mar 2023. “Estoy cargando mucho peso. Estoy bien, saludable y feliz de estar apoyando a mi marido, orgullosa de estar con él“, dijo en ese entonces.

Con la llegada de los mellizos, el matrimonio Copano-Garza ahora tienen tres hijos, todos nacidos en Estados Unidos. En agosto de 2019 nació Nino, su primogénito que ya tiene tres años de edad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristina Garza (@bestiadelcampo)

Te podría interesar: