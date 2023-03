“No podemos competir”: Fabrizio Copano recordó el día en que se fue “a los combos” con Eduardo Bonvallet

Fabrizio Copano, quien se lució con una aplaudida rutina en Viña 2023, utiliza constantemente sus redes sociales para recordar diferentes momentos de su carrera en la comedia.

Este martes publicó el estracto de la participación del fallecido comentarista deportivo, Eduardo Bonvallet, durante el programa “El late con Fabrizio Copano”, emitido por Chilevisión entre octubre de 2012 y enero de 2013.

“A combos con Bonvallet”, tituló Copano al registro en que aparece Bonvallet analizando a la Selección Chilena, en ese entonces dirigida por Jorge Sampaoli. “Son todos chiquititos, no tenemos cabezazo”, comentó Eduardo acompañado de su clásica pizarra.

Fue en ese contexto que el ex futbolista invitó al comediante a saltar en reiteradas ocasiones, poniéndolo como ejemplo en su crítica contra la Roja. “Mira, no puedes saltar”, afirmó Bonvallet, quien luego tapó a Fabrizio sólo abriendo sus brazos.

“Es que no podemos competir”, agregó el ex entrenador y posteriormente empujó al humorista. “Cómo que no podemos”, le respondió Copano, quien intentó mover al comentarista deportivo pero fue imposible.

En seguida, Bonvallet toma al conductor y le pega una patada en el trasero. “Perdóname”, señaló el invitado, quien cerró el momento con un fraterno abrazo junto a Fabrizio.

La publicación realizada en Instagram y TikTok generó una serie de comentarios como “extraordinario”, “humor escolar, con el profe buena onda” y “primera vez que veo a Bonvallet siendo amable y tierno”, entre otros.

Revisa el momento acá: