La contundente respuesta de Fabrizio Copano a comentario de Pailita: “No escribo los chistes para herir”

Tres meses han pasado y la rutina de Frabrizio Copano en el Festival de Viña 2023 todavía sigue dando coletazos. Esto a raíz del deslenguado chiste que lanzó sobre Pailita y su madre.

Luego del acto humorístico en la Quinta Vergara, el artista urbano señaló que había recibido acoso a través de redes sociales a raíz de la broma del comediante.

Tal fue la situación que, luego de la muerte del artista Galee Galee, cuando se puso sobre la palestra la salud mental, el intérprete de Venga pa’ acá publicó una historia a través de su cuenta de Instagram en la que hizo referencia a la situación.

“Aquí nadie puede decir que no es un motivo por el cual llegar a ese punto, pero ustedes no saben lo que se siente. Cuando fue el Festival de Viña y el otro pajarón tiró un chiste de que me comía a mi mamá quería puro desaparecer de este mundo cu… lleno de burlas y odio“, escribió.

“Nadie se puso en mi lugar, todos se reían, después que pasan las hue… se lamentan. Quizás pa’ ustedes da risa en el momento les da risa, pero a la otra persona no, corten con su cag… de ciberbullying”, cerró.

¿Qué dijo Copano?

A pesar de que la publicación fue borrada horas más tarde, lo dicho por el intérprete de Na na na quedó en la retina de varias personas, y al parecer, llegó a oídos de Fabrizio Copano, quien recientemente fue consultado al respecto.

“Se le había muerto un amigo recién, entendí que porque se había suicidado. Y yo pensé ‘que diga lo que quiera’. Si quiere putear al mundo, si quiere putearme a mí, está bien, estaba dolido por algo terrible que le acababa de pasar“, indicó en una entrevista a El País.

“A mí no me interesa ser un polemista contra el mundo del género urbano porque no tengo nada contra él. No escribo los chistes para herir a alguien o destruirlo“, dijo el ex integrante del Club de la Comedia.

Y finalizó diciendo que “el ciberacoso es terrible y las empresas de redes sociales deberían bajar esas cuentas, pero si yo hago un chiste y un idiota se pone a acosar a alguien por eso, no puedo hacerme cargo“.

