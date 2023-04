Fabrizio Copano revela que Tonka Tomicic le envió un mensaje tras contar chiste sobre ella en Viña 2023

Fabrizio Copano fue uno de los grandes triunfadores en la reciente edición del Festival de Viña del Mar, llevándose las dos gaviotas con un incisiva rutina que incluyó referencias a temas de la contingencia nacional.

Uno de los chistes más aplaudidos del show tuvo como blanco a Tonka Tomicic y el bullado “Caso Relojes” que tiene como protagonista a su ex marido, Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Todo ocurrió cuando el humorista hablaba sobre la vez en que acudió a un taller en Estados Unidos por una falla de su vehículo, pero el mecánico terminó siendo un “fan” de Chile y del dictador Augusto Pinochet.

“Le tengo que explicar que no me puede decir eso, es desubicado. Es como preguntarle la hora a Tonka. No se hace esa hueá”, dijo Copano, para luego agregar que “si ven a la Tonka en la calle no le pregunten la hora”.

La reacción de Tonka Tomicic tras chiste de Copano

A través de su canal de YouTube, el ex Club de la Comedia publicó la segunda parte de la reacción a su rutina en el certamen viñamarino y se detuvo en la historia detrás del chiste que involucró a la animadora de televisión.

Copano indicó que originalmente este chiste hacía referencia a Adolf Hitler y Alemania, pero luego de probar por primera vez este guiño a Tomicic durante un show antes del festival, decidió cambiarlo definitivamente.

“Fue agregado casi a último minuto”, reconoció el comediante, agregando que “estaba demasiado caliente el tema, era el verano de Parived”.

Posteriormente, indicó que “nadie había mencionado este tema de Tonka, que igual era como un elefante en la habitación. Tonka muy buena onda, me mandó un mensajito“.

“Le tengo cariño a Tonka. De hecho, yo tengo la teoría de que en verdad no sabe lo de Parived. Porque cómo se entera alguien de lo que hace su pareja a su espalda, revisándole el WhatsApp cuando se va a bañar y Parived nunca se ha ido a bañar”, concluyó en tono de broma.

Mira el momento acá: