Pololo de Skarleth Labra negó infidelidad tras filtración de supuesto chat comprometedor: “Mis amigos lo saben”

Llueve sobre mojado para Skarleth Labra. Si este miércoles rompió en llanto al enterarse que recibió la temida nominación fulminante, ahora, la jugadora habría sufrido una presunta infidelidad por parte de su actual pareja.

Así lo revelaron distinas páginas de farándula en redes sociales, las cuales aseguraron que Facundo Alonso, actual pololo de la concursante, habría enviado mensajes comprometedores a una modelo, cuya identidad se ha mantenido en el anonimato.

Filtraron supuesto chat de Facundo

“Si la Skar llegara a salir del reality, ¿esta será la última vez que nos juntaremos?“, se lee en la supuesta conversación, a lo que el influencer habría respondido de forma negativa.

“Mmm, no creo. Nosotros de antes que veníamos con problemas, po, como te conté”, se lee en el chat. “Y con esto del Jorge, no es que le quiera poner color, pero fue penca ver esas escenas“.

“Yo ya di vuelta la página, como ella”

“Así que yo cacho que esto ya fue y cuando ella salga del reality lo hablaremos como gente adulta“, habría respondido el joven, según diversas capturas de pantalla.

“Sí, pero tranqui. Yo ya di vuelta la página, como ella parece que la dio hace rato”, fue lo que también habría escrito el tiktoker en la supuesta conversación en Instagram.

Facundo negó supuesta infidelidad

Si bien se trata solo de un rumor, este adquirió mayor fuerza con el correr de las horas, cuando el propio artista urbano eliminó todos los registros, fotografías y videos que tenía con Skarleth de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, durante el transcurso de la jornada, Facundo utilizó su canal de difusión en la red social para aclarar la presunta infidelidad, descartando tajantemente que esta hubiera ocurrido.

“Por lo menos Skarleth va a saber que no es así. La persona que me interesa que sepa que no me la he cagado es la Skarleth. Para qué le voy a estar dando explicaciones a todo el mundo“, expresó a través de un mensaje de audio.

“En realidad es súper falso y ella va a saber. Mis amigos también lo saben. Mis seguidores fieles son ustedes y ya lo saben, para qué le tengo que dar explicaciones a gente que no es de mi círculo”, concluyó.

Mira el supuesto chat de Facundo Alonso:







