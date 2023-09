Facundo Alonso habló de las acusaciones de infidelidad tras quiebre con Skarleth: “Ella lo sabe”

Skarleth Labra, casi dos semanas después de su eliminación de Gran Hermano Chile, confirmó el término de su relación con Facundo Alonso, más conocido como DimeloFacu en redes sociales.

Mientras Skarleth continuaba en el reality, hubo al menos dos acusaciones de infidelidad por parte del cantante, las que fueron descartadas de plano por su parte.

Respecto de esto, el joven reiteró que estos hechos “son mentira y ella lo sabe. Ni siquiera le doy cuerda al tema. Me conformo que con que mis cercanos y mi ex pareja sepan que es mentira”, cerró.

El fin de la relación de Skarleth y Facu

Sin ahondar mucho en los motivos, la ex jugadora anunció su soltería en el programa Algo Que Decir y que con su ex “seguimos siendo amigos, solamente que el reality me hizo darme cuenta que puedo estar solita”.

Esta misma situación, pero en conversación con Página 7, fue abordada por el joven artista e influencer, donde sostuvo que “tampoco me voy a echar a morir” por este quiebre.

“Nada que hacer, no estoy enojado, no tengo rencor… Creo que todo pasa por algo, y está bien“, agregó.

El mensaje de Facu a Skarleth:

Pese a la ruptura, Facundo declaró que “ella tiene que aprovechar su momento, tomarse su tiempo, disfrutarlo. Ella está en su peak, pero sé que va a llegar mucho más lejos“.

Sobre los términos de su quiebre, sostuvo que todo quedó “en buena, nos juntamos, hablamos las cosas, y todo bien, le deseo lo mejor“.

