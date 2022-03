Durante la mañana de este sábado, el reconocido cantante de la Nueva Ola, Patricio “Pato” Renán, falleció a los 77 años de edad.

La deceso fue confirmado por el cantante Wildo, quien era uno de sus mejores amigos. “Hoy a las 7 y media de la mañana, dejó de existir nuestro querido compañero y admirado amigo Patricio Renán”, expresó a Radio Imagina.

Según indicó el músico, Renán “murió en brazos de quién fue su compañera y su esposa. Lamentable, pero también es el descanso de una persona que entregó tanto a la música y que era tan querido por la gente. Nada más que desearle que descanse en paz”.

Nacido en Concepción, aunque su infancia y adolescencia la vivió en Penco, Región del Biobío, el fallecido artista arribó a Santiago en 1965 para participar en el concurso radial “La voz talento”, donde obtuvo el primer lugar y pudo realizar su primera grabación.

Posteriormente, recibió los consejos y la orientación de Cecilia Pantoja, más conocida como Cecilia, la Incomparable, quien lo llevó al sello EMI para registrar su primer disco en 1966.

Dentro de sus hitos artísticos se encuentra su participación en el Festival de San Remo en 1969 y tres años después debutó en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Además, dejó un repertorio de canciones románticas como Son recuerdos, Por amor y Soy culpable.

Colegas de la música como su madrina artística, Cecilia, han despedido al intérprete a través de redes sociales. “Me acabo de enterar, con mucho dolor, de la muerte de Pato Renán. Mi amigo y ahijado artístico. Lamentablemente por esta pandemia dejé de verlo pero su recuerdo lo llevare pegado a mi corazón. Un abrazo al cielo”, dijo en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Zalo Reyes compartió una antigua imagen en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a Renán: “Qué triste noticia. Me acabo de enterar por un colega cantante que hoy a las 7:30 am falleció el Pato Renan. Una sensible pérdida“.