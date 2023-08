“Falleció en paz”: Darren Kent, actor de The Game of Thrones, murió a los 36 años

El actor, de la reconocida serie de HBO Max, The Game of Thrones, Darren Kent, falleció a sus 36 años.

La noticia se dio a conocer este martes a través del Instagram de su agencia Carey Dodd Associates: “Con profunda tristeza tenemos que compartirles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció en paz el viernes. Sus padres y su mejor amigo estuvieron a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este momento difícil”.

La agencia aprovechó la instancia para comentar y recordar cómo era el actor, “Darren no solo era un actor, director y escritor talentoso, sino que realmente era una de las personas más amables que he tenido el placer de conocer. Fue un privilegio y un placer haber sido parte de su viaje“.

Darren se vió afectado de osteoporosis y artritis, con la que fue diagnosticado, enfermedad que le quitó la vida el viernes 11 de agosto.

El actor sin duda será recordado por su gran carrera cinematográfica. Recordemos que su primer papel fue en la serie Shameless, antes de ser conocido por aparecer en un memorable capítulo de The Game of Thrones, en el 2014.

Kent además participó en diferentes clips, una de ellas Kiefer Sutherland de 2008, Mirrors y Snow White and the Huntsman, Community, EastEnders y Dungeons & Dragons: Horror Among Thieves, entre otras. IMDb, informó que el actor tenía seis producciones en desarrollo, entre ellos, cortos y largometrajes “What I know”.

