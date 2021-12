A mediados del presente año, el actor y rapero estadounidense Nick Cannon hizo noticia tras darse a conocer que sería padre nuevamente. Lo que resultó llamativo para sus fans en aquel momento es que se convertiría progenitor de una cuarta guagua en un lapso de un año, producto de su relación con tres mujeres diferentes.

Fue en junio del 2021 que DJ Abby De la Rosa dio a luz a dos gemelos, que fueron llamados Zion Mixolydian Cannon y Zillion Heir Cannon. Una semana más tarde, confirmó que su esposa Alyssa Scott estaba embarazada. Además, en diciembre del año pasado fue padre de Powerful Queen Cannon, con la modelo y bailarina Brittany Bell, con quien ya tenía otro hijo en común. Cabe recordar que anteriormente, tuvo mellizos con la connotada cantante Mariah Carey.

Este martes, se informó que Zen, el hijo más pequeño del comediante, falleció a sus cinco meses de edad, debido a un tumor cerebral. Desde el momento de su nacimiento, el pequeño tenía una enfermedad denominada hidrocefalia, lo cual genera una concentración de fluidos al interior de la cabeza, generando una serie de problemas a nivel cerebral.

El actor relató lo ocurrido durante la más reciente emisión de su programa de televisión. En dicha instancia, recordó cuando Scott, su actual esposa, y él descubrieron que Zen tenía la patología anteriormente mencionada. “Tenía una respiración curiosa y para cuando cumplió dos meses me di cuenta de que también tenía una cabeza de buen tamaño: una cabeza Cannon”, dijo.

Luego, el ex de Mariah Carey agregó que en ese momento, “no se nos ocurrió nada de eso. Pero quería llevarlo al médico para ver sus senos nasales y su respiración. Pensamos que sería algo de rutina“. Sin embargo, al poco tiempo, se le notificó a la pareja que su guagua tenía un tumor maligno. Por este motivo fue sometido a una intervención quirúrgica, pero no logró recuperarse., y desde fines de noviembre comenzó con un deterioro significativo.

Con respecto a lo que fueron sus últimas jornadas, el estadounidense sostuvo que “este fin de semana hice un esfuerzo por pasar el mejor tiempo de calidad con Zen”, agregando entre sollozos que “nos despertamos el domingo y fui al mar con él y Alyssa… estoy cargando a mi hijo por última vez. Pero era un escenario hermoso”.

Finalmente, la celebridad le dedicó algunas palabras a su difunto hijo y expresó que “lo llamábamos Z Chillin; siempre estaba sonriendo, siempre tenía el espíritu más hermoso“.

Mira acá las declaraciones de Nick Cannon