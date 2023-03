Luto en Perú: Falleció Tongo, reconocido youtuber y creador de parodias de canciones a los 65 años de edad

La noche del pasado viernes falleció el reconocido rostro de la televisión peruana José Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como Tongo. El deceso fue informado por la hija del también youtuber, Cint Gutiérrez.

El cómico de 65 años, conocido por interpretar de manera graciosa canciones de todas las épocas, murió a causa de una insuficiencia renal en estado terminal que le habían diagnosticado desde hace un tiempo.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Tongo escribió en una storie que “las personas especiales nunca mueren, permanecen en nuestros corazones y memoria, fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegría a muchas personas, jamás serás olvidado, ahora es momento que vueles alto y cantes allá arriba en el cielo”.

Además, publicó una foto junto a su padre acompañada de un mensaje que dice: “Te quiero mucho papito. La última vez que pudimos hablar te lo dije, esta es una fotito feliz cuando compartimos música y evento fue tan emocionante, mamá y papá siempre fueron mi inspiración para hacer música”.

View this post on Instagram A post shared by CINT GUTIERREZ (@cint_gutierrez)

En 2020, Gutiérrez estuvo en el área de emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en más de una ocasión debido a diversas enfermedades que lo aquejaban. Además, el intérprete vivía aquejado por la diabetes.

Tongo se hizo conocido en Perú gracias a su talento parodiando reconocidas canciones en su cuenta de YouTube, como Bohemian Rhapsody, Let it Be, Baby, Chop Suey, entre otras, que lo llevaron a hacer presentaciones en la televisión del país vecinos.

Sus covers tienen millones de reproducciones en YouTube y su canal de esa misma plataforma cuenta con alrededor de un millón de suscriptores.