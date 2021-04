Faloon Larraguibel quiere sumarse a la aplicación de moda de los últimos meses, aunque lo haría bajo sus propios términos.

Hablamos de OnlyFans, la app que permite subir contenido audiovisual a sus usuarios y compartirlo con sus seguidores, pero sólo con quienes paguen una cuota mensual. Servicio que se ha hecho popular entre las celebridades y quienes han visto una nueva forma de generar recursos subiendo fotos y videos íntimos o eróticos.

Este sitio web ha estado sobre la mesa en Chile porque han llamado la atención las historias de personas que han tenido gran éxito utilizándola, incluso algunos conocidos rostros chilenos e internacionales, como Bella Thorne.

Es en ese contexto que la ex participante de Yingo y actual panelista de Zona de Estrellas, de Zona Latina, participó de una conversación entre José Luis Bibbó, Vasco Moulian y Mario Velasco, quienes destacaron que Gianluca Vacchi se hizo una cuenta con su pareja.

“Pero si hago un OnlyFans es solo mío, ¿para qué voy a compartir la ganancia? Imposible. Si me voy a arriesgar lo hago sola. Listo“, apuntó Larraguibel.

“Tú vas a tener más arrastre, lejos”, le comentó Bibbó, más conocido como Joche.

Ante esto, Velasco le pregunó “Faloon, la firme, con tu almohada estas noches de pandemia donde uno le da vuelta harto a la cabeza por incertidumbre, por buscar algo con lo que no solamente entretenerse sino que ojalá generar recursos, que no podemos salir de la casa, ¿has pensado seriamente en la posibilidad de abrir un OnlyFans?“.

“Sí, te lo juro que sí, estoy pensando seriamente“, declaró la también conductora, quien también jugó al misterio: “Pero no les diría. Si se enteran, ya, pero no les diría. No les diría ‘¿saben qué? Me hice uno’”.

Tras sus palabras, Bibbó bromeó indicando que “¡pero tienes que hacer publicidad! Lo publicas dos meses, se te llena de suscriptores, pagan y chao”.